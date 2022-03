Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Region Stuttgart ist weiter angestiegen. Mehr als 6.800 Menschen sind innerhalb von 24 Stunden positiv auf das Virus getestet worden, sechs Menschen sind an oder mit dem Corona-Virus gestorben. Das meldet das Landesgesundheitsamt. Am höchsten ist die Inzidenz derzeit im Rems-Murr-Kreis mit 1382,7 - am niedrigsten im Kreis Ludwigsburg mit einer Inzidenz von 881.