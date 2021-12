Corona-Maßnahmen: Rund 3.000 Personen bei unangemeldeten Kundgebungen

In den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg haben am Montag rund 2.800 Menschen an unangemeldeten Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen teilgenommen. Zuvor war in sozialen Netzwerken zu den sogenannten Spaziergängen aufgerufen worden. Die meisten Teilnehmer verzeichnete die Polizei mit rund 700 in Ludwigsburg. In Vaihingen/Enz waren es etwa 600 und in Sindelfingen rund 400. Insgesamt beobachtete die Polizei in den Kreisen Böblingen und Sindelfingen 18 sogenannte "Montagsspaziergänge". Bei den Versammlungen trugen laut Polizei etliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer keinen Mund-Nasen-Schutz, in Renningen stellten die Beamten außerdem eine Körperverletzung fest. Auch in Stuttgart fanden mehrere kleinere unangemeldete Kundgebungen statt. Hier wurden insgesamt 14 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.