Die Behörden bereiten sich mit Behelfskrankenhäusern auf noch mehr Covid-19-Patienten vor - ob diese Betten wirklich gebraucht werden, weiß im Moment keiner.

In einer Halle auf der Messe Stuttgart (Kreis Esslingen) stehen die 300 geplanten Betten für das Notkrankenhaus schon. Sie sind durch Trennwände und Vorhänge in einzelne Kabinen geteilt. Die Betten stammen aus Zeiten der Flüchtlingskrise, heißt es vom Sprecher des Esslinger Landratsamts Peter Keck. Die zusätzlichen Betten sind für Krankenhaus-Patienten gedacht, die zwar an Covid-19 erkrankt sind, aber keinen schweren Verlauf haben. "Wir sind hier im Stand-by-Modus. Bei Bedarf können wir in Kürze alles hochfahren", so Keck. Das reiche voraussichtlich kommende Woche, aber genau wisse man das nicht.

Notkrankenhaus in der Messe Sindelfingen in Planung

Ähnliche Vorbereitungen laufen auch im Kreis Böblingen. Hier bereitet sich der Klinikverbund Südwest darauf vor, in der Messe Sindelfingen eine sogenannte "Low-Care-Klinik" einzurichten, also Krankenhausbetten für Menschen mit leichten Erkrankungen, die aber nicht mit dem Coronavirus infiziert sind. Covid-19-Patienten sollen ausschließlich im Krankenhaus behandelt werden, heißt es vom Kliniksprecher Ingo Matheus. Im Moment, auch ohne Pause über Ostern, werde noch mit Hochdruck am Konzept für den Messestandort gearbeitet, voraussichtlich in der Woche nach Ostern könnte eingerichtet werden. "Die Messebauer stehen parat", so Matheus. Im Moment seien im Klinikverbund Südwest aber noch 60 Prozent der Beatmungskapazitäten frei.

Kreis Göppingen denkt über EWS-Arena nach

Im Kreis Göppingen wird aktuell noch über den Standort eines möglichen Behelfskrankenhauses diskutiert. Eine Möglichkeit ist die EWS Arena in Göppingen. Es handele sich dabei aber um ein theoretisches Szenario, erklärt die Sprecherin des Landkreises Clarissa Truhart auf SWR-Anfrage. Sollte es zu Engpässen in den Kliniken kommen, würde zunächst auf Reha-Kliniken ausgewichen und erst dann auf weitere Quartiere. "In den Alb Fils Kliniken gibt es aktuell noch ausreichende Kapazitäten für Patienten, die Situation dort ist stabil. Die Fallzahlen steigen im Landkreis aktuell nicht wie zunächst befürchtet exponentiell an."

Stuttgart und Kreis Ludwigsburg setzen auf bestehende Krankenhäuser

In Stuttgart war zuletzt nicht geplant, zusätzliche Gebäude zu Krankenhäusern umzufunktionieren. In der Landeshauptstadt setzen die Verantwortlichen darauf, die vorhandenen Kapazitäten im Krankenhaus auszubauen. Nur beim Personal könnte es möglicherweise einen Engpass geben, heißt es von der Stadt.

Auch im Landkreis Ludwigsburg ist nach Angaben des Sprechers der Regionalen Kliniken Holding (RKH) Alexander Tsongas kein Notkrankenhaus geplant. Man habe jetzt jedoch entschieden, im Krankenhaus im Marbach eine Station einzurichten, in der Covid-19-kranke Heimbewohner mit milden Verläufen übergangsweise untergebracht werden können, die nicht zurück in ihre Heime können. So soll das Kreiskrankenhaus in Ludwigsburg für schwere Fälle freigehalten werden. In der Woche nach Ostern soll die neue Station in Betrieb gehen und vom Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes betreut werden.

Unterkunft für ältere Menschen in Hotel im Rems-Murr-Kreis

Im Rems-Murr-Kreis gilt weiterhin der Plan, in Aspach das Hotel der Familie von Schlagersängerin Andrea Berg als Ausweichquartier zu nutzen. Allerdings nicht als Krankenhaus, sondern für ältere Menschen, die zum Beispiel aufgrund des Aufnahmestopps in Pflegeheimen eine neue Unterkunft brauchen. Damit sollen die Krankenhäuser entlastet werden. Nach Angaben des Landratsamts wird das Hotel im Moment noch nicht genutzt, stehe aber bereit.