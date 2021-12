Hier gibt es weitere Impfangebote für Kinder in der Region Stuttgart

Die Impfkampagne soll Fahrt aufnehmen. In der Region Stuttgart gibt es deshalb immer mehr Impfangebote für Kinder - und Ärzte haben sich einen Trick einfallen lassen.

Der kleine Nestor ist der Erste, der am Mittwochmorgen in der Stuttgarter Schleyerhalle die Corona-Impfung in den Oberarm erhält. "Es war toll" sagt der Fünfjährige nach der Spritze, denn schließlich habe es gar nicht weh getan. Die Mutter von Nestor ist selbst Ärztin und hat, sobald die Möglichkeit da war, einen Termin gebucht.

Nestor (5) fand die Impfung in der Schleyerhalle „toll“, weil sie nicht weh getan hat. Er hat sich für ein Krokodil-Pflaster entschieden. SWR SWR/Sophie Rebmann

Drei bunte Pflaster zur Auswahl

Die Kinder dürfen sich eines von drei verschiedenen, bunten Pflastern aussuchen. Damit nehmen die Ärzte und Ärztinnen den Kindern schon mal die Aufregung, bevor es losgeht. Denn so manches Kind sei schon etwas nervös, berichten die Ärzte. Und wenn eines weint, dann steigere das die Aufregung bei den anderen.

Auch Emil aus Gerlingen hat hier die Kinder-Corona-Impfung erhalten und sich für das Krokodil-Pflaster entschieden. Seine Mutter Iris Hössl sagte dem SWR, sie sei mehr als glücklich, dass es geklappt hat. Alles sei in der Schleyerhalle toll organisiert. Insgesamt sollen hier am Mittwochnachmittag 800 Kinder immunisiert werden.

Hunderte Kinder pro Tag können geimpft werden

Betreiber der neuen Impfambulanz ist der Stuttgarter Hausarzt Hans-Jörg Wertenauer. Er hat nach eigenen Angaben 30.000 Impfdosen für fünf- bis elfjährige Kinder erhalten. Am Montagabend kam der Impfstoff, schon am nächsten Tag konnten die ersten 450 Kinder geimpft werden. Vor allem am Nachmittag haben sich bislang schulpflichtige Kinder angemeldet. Der Andrang ist nach Angaben des Betreibers groß. Doch für die nächsten Tage waren am Dienstagmorgen noch viele Termine buchbar. Drei Wochen nach der Erstimpfung soll die Zweitimpfung erfolgen.

Mehr Angebote für Kinderimpfungen auch in den Kreisen Esslingen und Böblingen

Auch in Wernau (Landkreis Esslingen) starten Hausärzte mit Kinderimpfungen. Das Impfzentrum wurde im Gemeindezentrum St. Magnus eingerichtet. Termine müssen vorab online gebucht werden. Das Ärzteteam bietet auch in Holzmaden (Landkreis Esslingen) und in Göppingen den Pieks mit dem Kinderimfpstoff von Biontech/Pfizer an.

Darüber hinaus gibt es nun auch im Landkreis Böblingen weitere Impfmöglichkeiten für Kinder. Im Kreisimpfstützpunkt (KIS) in der Messe Sindelfingen werden nach Angaben der Kreisbehörden immer wieder Termine für 5- bis 11-Jährige eingestellt. "Diese werden jeweils im Terminbuchungssystem gekennzeichnet", heißt es dazu. Wer einen Termin vereinbaren will, kann dies über die Homepage des Landkreises erledigen. Nach Eingabe aller Daten gibt es einen QR-Code, der am Einlass vorgezeigt werden muss. Ohne Termin gehe es nicht, da der entsprechende Kinderimpfstoff zur Verfügung stehen müsse.