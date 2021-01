In der Region Stuttgart sind innerhalb von 24 Stunden von Sonntag auf Montag 361 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das teilte das Landesgesundheitsamt in Stuttgart am Montagabend mit. Allein 127 Neuinfektionen wurden in Stuttgart registriert. Die Landeshauptstadt hat dennoch mit einem Wert von 89,2 die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz in der Region.