Weil die Inzidenzen in allen Landkreisen der Region Stuttgart konstant unter 100 liegen, können die Freibäder wieder öffnen. Aber es gibt Auflagen.

In Bädern wie dem Höhenfreibad Killesberg in Stuttgart, dem Freibad Hoheneck in Ludwigsburg oder den Freibädern in Böblingen, Esslingen und Leonberg kann bereits gebadet werden. Von Dienstag an sind weitere Freibäder geöffnet. So können Schwimmer jetzt auch in den Freibädern in Waiblingen, Schorndorf, Bietigheim-Bissingen, Filderstadt und Renningen ihre Bahnen ziehen.

Einhaltung der 3G-Regel Voraussetzung für Besuch

In den kommenden Tagen sollen weitere Freibäder folgen und ebenfalls öffnen, etwa in Göppingen. Für einen Besuch der Schwimmbäder gilt die 3G-Regel: getestet, genesen, geimpft. Außerdem müssen Termine gebucht werden.