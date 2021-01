In der Region Stuttgart sind innerhalb von 24 Stunden von Sonntag auf Montag 276 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind weniger als Ende letzter Woche. Gleichzeitig stieg jedoch die 7-Tage-Inzidenz. Inzwischen liegt der Richtwert in Stuttgart und in den umliegenden Kreisen wieder über 100. Den höchsten Wert mit 134,4 hat dabei der Kreis Esslingen, den niedrigsten mit 111,3 der Kreis Böblingen. Elf Menschen starben innerhalb der letzten 24 Stunden in der Region an oder mit dem Virus, teilte das Landesgesundheitsamt am Montagabend mit. Die Zahl der Neuinfektionen ist niedriger als am Freitag. Allerdings sind die Zahlen noch immer wenig verlässlich, wie ein Sprecher der Stadt Stuttgart gegenüber dem SWR betonte. Mit ein Grund dafür sind die eingeschränkten Tests um den Jahreswechsel.