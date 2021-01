In der Region Stuttgart sind innerhalb von 24 Stunden von Samstag auf Sonntag 235 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Die Inzidenzwerte in Stuttgart und den umliegenden Landkreisen liegen weiterhin unter dem Landesschnitt. Den niedrigsten Richtwert verzeichnet aktuell der Landkreis Böblingen mit 80,4. Dort wurden von Samstag auf Sonntag sieben Corona-Neuinfektionen gemeldet. Laut Landesgesundheitsamt hat der Landkreis Esslingen mit einer Inzidenz von 125,8 weiterhin den höchsten Richtwert. Sieben Menschen starben in der Region binnen 24 Stunden an oder mit dem Virus. Am Wochenende sind die Zahlen des Landesgesundheitsamtes in der Regel niedriger, weil weniger getestet wird und nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln.