Die Corona-Inzidenzwerte in der Region Stuttgart sind am Wochenende etwas gestiegen - dieser Wert soll mitentscheidend sein über weitere Lockerungen im Einzelhandel. Den niedrigsten Inzidenzwert in der Region Stuttgart hat weiterhin der Kreis Böblingen mit 35,6, den höchsten der Kreis Esslingen mit 67,5. Neben dem Kreis Böblingen hat aktuell nur noch der Rems-Murr-Kreis eine 7-Tage-Inzidenz unter dem Grenzwert 50. In Stuttgart liegt der Wert bei 62,1. Aus Stuttgart und den umliegenden Landkreisen wurden von Samstag auf Sonntag insgesamt 109 Corona-Neuinfektionen registriert, davon allein 46 aus dem Kreis Esslingen. Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden keine gemeldet.