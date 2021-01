Trotz der Pandemie ist die Zahl der Ausbildungen im Handwerk in der Region Stuttgart nur leicht rückläufig. Die Handwerkskammer Region Stuttgart hat am Donnerstag die Ausbildungsbilanz für 2020 vorgelegt. Demnach haben rund 4.200 junge Menschen im vergangenen Jahr in der Region Stuttgart eine Ausbildung begonnen. Das seien 3,3 Prozent weniger als 2019, teilte die Handwerkskammer mit. Nach großen Problemen im Frühjahr hätten die Unternehmen bei den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen stark aufgeholt, sogar bei den besonders von der Krise betroffenen Friseurbetrieben. Wie schon in den Vorjahren interessieren sich laut Handwerkskammer immer mehr Abiturienten und Schüler mit Fachhochschulreife für eine Ausbildung im Handwerk.