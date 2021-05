In der Region Stuttgart liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in allen Kreisen erstmals wieder unter der Marke von 100. Das geht aus den Zahlen der Gesundheitsämter hervor, die am Mittwochabend veröffentlicht wurden. Damit werden weitere Lockerungen wie zuletzt im Kreis Böblingen wahrscheinlich. Weil dort die Sieben-Tage-Inzidenz konstant unter 100 liegt, dürfen seit Montag Einkaufsgeschäfte wieder öffnen. Einkaufen können all diejenigen, die einen negativen Corona-Test vorlegen, vollständig geimpft oder von Corona genesen sind. Eine Terminvereinbarung ist nicht mehr notwendig. Auch die Gastronomie hat wieder geöffnet. Zuletzt meldeten die Kreise Esslingen und Rems-Murr noch Sieben-Tage-Inzidenzen von rund 111, jetzt sind sie dort auf 96,4 und 93,6 gesunken.