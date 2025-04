Durch Eiskristalle entsteht am Himmel ein besonderer Regenbogeneffekt. Das passiert, wenn Wolken besonders hoch und dünn sind. So wie in Göppingen.

Ein Wetterphänomen, für das nicht einmal die Meteorologen einen extra Namen haben, ist über Göppingen zu beobachten gewesen. Der Himmel leuchtete teilweise in den Farben Orange, Grün, Blau und Gelb.

So entsteht der Regenbogeneffekt

"Wenn das Licht der Sonne in den Eiskristallen der Wolken gebrochen wird, entsteht ein Regenbogeneffekt" sagte SWR-Wetterexperte Michael Kost. Die Wolken müssten dazu besonders hoch in der Atmosphäre sein. Etwa in zehn Kilometer Höhe, wo Flugzeug-Airlines fliegen, sagte Kost. Dort würde die Temperatur 50 Grad unter Null betragen und Wasser in der Luft zu Kristallen gefrieren.

Das Phänomen in Göppingen könne man den Haloerscheinungen zuordnen, erklärte der Wetterexperte. Das seien farbige, regenbogenartige Lichtkreise und -flecken am Himmel.

Sommerliche Temperaturen am Wochenende erwartet

Das Wetter wird in Baden-Württemberg weitgehend trocken bleiben. Der Bodensee hat deswegen so wenig Wasser wie seit vielen Jahren nicht. Das sorgt für Probleme bei der Schifffahrt. Am kommenden Wochenende soll es dann warm werden, sagte Michael Kost. Am Freitag gibt es bis zu 22 Grad, am Samstag könnte es mit bis zu 25 Grad sommerliche Temperaturen geben.