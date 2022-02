Reanimation nach Autounfall

Bei einem Unfall in Murr (Landkreis Ludwigsburg) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte ein 76-Jähriger an der Einmündung einer Landesstraße ein anderes Auto beim Abbiegen übersehen. Bei der Kollision wurde der Senior in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Seine 74 Jahre alte Beifahrerin wurde an der Unfallstelle von Rettungskräften reanimiert und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Auch der 32-jährige Fahrer des anderen Autos erlitt schwere Verletzungen.