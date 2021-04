per Mail teilen

Das baden-württembergische Landesverkehrsministerium hat rund 40 Bahnnebenstrecken im Land Potenzial für eine Reaktivierung bescheinigt. Dazu gehören auch zwei Schienenwege im Kreis Göppingen.

"Josefle" oder "Klepperle" wird die Hohenstaufenbahn zwischen Schwäbisch Gmünd und Göppingen liebevoll im Volksmund genannt. 1984 ist hier der letzte Zug gefahren. Heute düsen nur noch Radfahrer über den Weg, wo früher einmal Schienen waren. Die frühere Bahnstrecke hätte jedoch das Potential, künftig täglich tausende Fahrgäste anzuziehen. Das hat das baden-württembergische Verkehrsministerium der Strecke sowie rund 40 anderen alten stillgelegten Bahnnebenstrecken Ende 2020 in einer Studie bescheinigt. Zu diesen Strecken gehört auch die Voralbbahn - das sogenannte "Boller Bähnle" - zwischen Göppingen und Bad Boll, Zwischenhalte wären Holzheim, Ursenwang, Eschenbach, Heiningen und Dürnau. Hier fuhr 1989 der letzte Zug.

So sehen die alten Schienen der Voralbbahn im Kreis Göppingen heute aus: wie hier in Heiningen. Es wird geprüft, ob die Strecke künftig wieder genutzt werden könnte. Pressestelle Verein Ein neuer Zug im Kreis

Verkehrsclub Deutschland befürwortet Reaktivierungs-Pläne

Der Vorsitzende des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) Baden-Württemberg Matthias Lieb begrüßt die Reaktivierungspläne der beiden rund 27 Kilometer langen Strecken im Kreis Göppingen. "Es gibt natürlich schon Busverbindungen, die gar nicht so schlecht sind. Aber Untersuchungen haben ergeben, dass man mit einem schienengebundenen Verkehrsmittel eine deutlich breitere Bevölkerungsgruppe anspricht, als wenn nur ein Bus fährt." Und das ist das Ziel der Reaktivierungsidee: Mehr Menschen zum Umstieg auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel zu bewegen. Daher solle auch der heutige Radweg zwischen Göppingen und Schwäbisch Gmünd auf keinen Fall einer möglichen neuen Bahnstrecke zum Opfer fallen, so Lieb.

Verein kümmert sich um Schienen des Boller Bähnles

Während auf der Hohenstaufenbahn heute nichts mehr an die alte Zugstrecke erinnert, verhält es sich auf der Voralbbahn anders: Hier kümmert sich der Verein "Ein neuer Zug im Kreis" um die stillgelegten Schienen und schneidet zum Beispiel regelmäßig Gebüsch zurück. Daher hält Lieb vom VCD die Reaktivierung der Voralbbahn für leichter. Sein Vorschlag ist ein Stufenplan: "Die erste Priorität muss sein, dass man die Strecke nach Bad Boll in die Gänge bekommt. Dann muss man schauen, ob eine Verlängerung nach Weilheim und Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) möglich ist. Und in einer dritten Stufe würde man sich dann die Hohenstaufenbahn näher anschauen."

Das Schaubild des baden-württembergischen Verkehrsministeriums zeigt das Ergebnis der landesweiten Potentialanalyse für die Reaktivierung von Schienenstrecken (Stand Oktober 2020). Den rot eingezeichneten Strecken wir ein hohes Fahrgastpotential bescheinigt. Pressestelle Verkehrsministerium Baden-Württemberg

In seiner Studie zum Fahrgastpotential geht das Landesverkehrsministerium davon aus, dass die Züge stündlich fahren - zur Hauptverkehrszeit sogar alle 30 Minuten. Doch noch ist das alles Zukunftsmusik. Dieses Jahr soll für die beiden Bahnen im Kreis Göppingen erstmal eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden. Finanziell unterstützt wird diese unter anderem vom Verband Region Stuttgart (VRS). Der Regionalverband geht davon aus, dass mit Ergebnissen der Studie Ende 2022 zu rechnen ist. Auch Matthias Lieb vom VCD ist sich bewusst, dass die Akteure für diese Pläne einen langen Atem brauchen. Er rechnet damit, dass es erst gegen 2030, eventuell auch zwei bis drei Jahre früher, zur Umsetzung der Reaktivierungs-Pläne kommen könnte.

Chance für Filderbahn, Bottwartalbahn, Schusterbahn und Markgröninger Bahn

Neben dem "Josefle" und dem "Boller Bähnle" im Kreis Göppingen hat das Landesverkehrsministerium auch anderen stillgelegten Bahnstrecken in der Region Stuttgart ein hohes Fahrgastpotential bescheinigt. Dazu zählen auch die Bottwartalbahn zwischen Marbach am Neckar und Heilbronn, die Schusterbahn zwischen Stuttgart-Untertürkheim und Kornwestheim, die Markgröninger Bahn zwischen Ludwigsburg und Markgröningen sowie die Filderbahn zwischen Filderstadt und Neuhausen auf den Fildern.