Jetzt steht es im neuen Koalitionsvertrag: Grüne und CDU wollen einen Ergänzungsbahnhof zum Stuttgarter Tiefbahnhof und den Gäubahntunnel. Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus.

Der geplante neue Zusatzbahnhof in Stuttgart nennt sich im Koalitionsvertrag Nahverkehrs-Ergänzungsstation. Es soll ein unterirdischer Kopfbahnhof mit bis zu sechs Gleisen werden, um den neuen Tiefbahnhof von S-Bahn- und Regionalverkehr zu entlasten. Er soll direkt mit dem neuen Tiefbahnhof verbunden werden. So wünscht es sich die grün-schwarze Koalition. Geplant ist außerdem ein Gäubahntunnel zwischen dem Flughafen Stuttgart und Böblingen.

Verkehrsminister Hermann: Mehr Kapazitäten für Schienenverkehr

Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) ist zufrieden mit den neuen Plänen. Den Ergänzungsbahnhof hat er schließlich schon lange gefordert.

Er nannte auch seine Gründe: "Wir müssen deutlich mehr tun in Sachen Klimaschutz und klimafreundlicher Verkehr. Das heißt: Mehr Schienenverkehr", sagte Hermann im SWR. " Und da muss man mehr Kapazitäten schaffen, als das Stuttgart 21 bisher vorgesehen hat."

Stadt Stuttgart will Wohnungen bauen statt noch einen Bahnhof

Als die Pläne für den Ergänzungsbahnhof am Montag bekannt wurden, hatte sich Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) verwundert darüber gezeigt, dass dieser Bahnhof auf städtischem Boden gebaut werden soll. Auch Baubürgermeister Peter Pätzold (Grüne) ist alles anders als begeistert von den neuen Plänen. "Wir haben 85 Hektar Fläche gekauft. Jetzt ist 2021 und unser Ziel ist es schon, wenn der Tiefbahnhof 2025 endlich in Betrieb geht, diese Flächen zu entwickeln - und zwar für Wohnen und Arbeiten", sagte er am Mittwoch. Der Ergänzungsbahnhof belege aber mindestens 50 Prozent der städtischen Fläche.

S21-Gegner: Klimapolitisches Desaster

Kritik kommt auch von den Stuttgart 21-Gegnern. Martin Poguntke, Sprecher des Aktionsbündnisses Stuttgart 21, hält den Bahnhof für ein klimapolitisches Desaster, weil schon für das Herstellen der Infrastruktur viel zuviel CO2 produziert werde. "Klimapolitisch richtig wäre, die CO2-sparendste Lösung zu suchen. Und das ist nicht das Bauen von Tunneln", sagte er.

Kosten soll der Bund übernehmen

Im Koalitionspapier heißt es, dass die Nahverkehrsergänzungsstation noch während der Umsetzungsphase von Stuttgart 21 realisiert werden könne. Die Landesregierung will "unverzüglich den perspektivischen Bedarf, den verkehrlichen und volkswirtschaftlichen Nutzen und die Finanzierungswege ermitteln.

Gäubahntunnel und Ergänzungsbahnhof sind nicht zum Nulltarif zu bekommen. Die kommende Landesregierung geht allerdings davon aus, dass die Kosten vom Bund übernommen werden - für den Gäubahntunnel rund eine Milliarde Euro, für die Ergänzungsstation ein dreistelliger Millionenbetrag.