Enttäuschung nach gescheiterter Corona-Impfpflicht

Nachdem der Bundestag am Donnerstag gegen eine Corona-Impfpflicht gestimmt hat, macht sich Enttäuschung breit bei Politikern und Verbänden - auch in der Region Stuttgart. Als "eine Enttäuschung, aber keine wirkliche Überraschung" - bezeichnet Böblingens Landrat Roland Bernhard das Ergebnis der Abstimmung im Bundestag und meint: "Für viele mag Corona harmlos sein, aber immer noch erkranken Menschen schwer oder leiden an den Spätfolgen. Dem könnte man mit mehr Resistenzen in der Bevölkerung, also mit einer höheren Impfquote, meiner Ansicht nach wirksam begegnen." Auch Bernhard Schneider, Hauptgeschäftsführer der Evangelischen Heimstiftung, spricht in einem Kommentar von einer "vergeigten Impfpflicht". Dass nach einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht nicht auch die Allgemeine gekommen sei, sei ein Vertrauensbruch gegenüber der Pflegebranche. Dem schließt sich der Caritasverband Rottenburg-Stuttgart an. Im Herbst sei mit einer neuen Welle zu rechnen, man verpasse jetzt die Chance vorzusorgen.