Schwuler Pfarrer aus Marbach fühlt sich nach Outing "super"

Stefan Spitznagel ist einer von 100 Mitarbeitenden der katholischen Kirche, die sich diese Woche geoutet haben. Was hat der Pfarrer aus Marbach (Kreis Ludwigsburg) seit dem Outing erlebt?

Pfarrer Stefan Spitznagel aus Marbach ist schwul. Das hat er bei der bundesweiten Aktion "Wie Gott uns schuf - #OutInChurch" bekannt gemacht. (privat)

SWR: Wie ist es Ihnen diese Woche nach dem Outing gegangen?

Stefan Spitznagel: Super (lacht)! Weil in der Aktion eine unheimliche Energie steckt. Das ist unglaublich. Und das hilft, die Müdigkeit und das wenige Schlafen zu übertünchen. Wahrscheinlich wird auch, wenn der Druck nachlässt, eine große Ermüdung kommen. Aber im Moment ist das einfach klasse, weil die Leute total super reagieren. Also alles, was ich gelesen habe, war positiv. Ich kann es noch gar nicht zählen, weil ich noch gar nicht alles lesen konnte. Aber das ist einfach klasse. Anrufe und WhatsApp auch. Die Unterstützung ist riesig, wir haben jetzt fast 70.000 Unterschriften und von daher ist es grandios, was passiert.

Wie war es in Marbach selbst? Gab es viele, die Ihnen Mut gemacht haben? Oder gab es auch Personen, die sagten, sie verlassen jetzt die Kirche?

Jetzt war noch kein Wochenende. Von daher habe ich in der Gemeinde selber noch nicht viele getroffen. Unser Kirchengemeinderat hatte ein Statement abgegeben und auf die Homepage gestellt, gleich auf der Startseite. Die Leute, die mir begegnen, finden es alle klasse. Was mir besonders gefällt, dass es nicht nur heißt "Ja, gut" oder Schulterklopfen oder Daumen hoch - sondern dass die alle sehr differenziert reagieren. Aus Betroffenheit zum Beispiel - also, wie sie oder ihre Angehörigen schon unter der Kirche gelitten haben. Oder dass ihre Kinder zu den queeren Familien gehören. Vor allem für die Älteren, die ja schon seit 50 Jahren auf Reformen warten, sind das ja alles keine neuen Themen.

Haben Sie denn Hoffnung, dass diese Aktion in der Kirche zum Umdenken führt?

An der Basis auf jeden Fall, weil es nicht mehr so ein Tabu ist. Man darf darüber reden. Wenn ich noch denke, vor 20 Jahren hat sich noch kein Kollege getraut, in der Kirche das Wort "schwul" oder "lesbisch" in den Mund zu nehmen. Und inzwischen ist es ja sozusagen relativ normal. Die, die damit ein Problem haben, die werden sich zurückhalten, weil es natürlich immer schwieriger ist, es zu kritisieren, als jemanden dafür zu loben und ihm zuzustimmen.

Haben Sie eigentlich jetzt Angst um Ihren Job als Pfarrer?

Nein, um himmelswillen. Ich bin ja auf der sichersten Seite von allen, die sich da geoutet haben. Denn was soll mir passieren? Ich habe nur gesagt, was ist. Angst um einen Job haben die, die in anderen kirchlichen Bereichen arbeiten. Sie haben sicher die Dokumentation gesehen mit den ganzen Videos von den hundert Leuten, die sich da vor die Kamera gestellt haben. Da gibt es viele, die Angst haben um ihren Job.