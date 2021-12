Omikron in Stuttgart: RBK-Chef sieht Krankenhaus-Betrieb gefährdet

Die Corona-Inzidenzen sinken. Das sei aber kein Grund zum Aufatmen, sagt RBK-Chef Alscher. Er sieht erste Hinweise auf die Omikron-Welle und befürchtet eine besonders angespannte Lage.

Die Corona-Variante Omikron ist auch im Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart nachgewiesen worden. Der medizinische Geschäftsführer befürchtet Personalengpässe. (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Die Omikron-Variante könnte für bis zu 700.000 Neuinfektionen pro Tag sorgen, so Unionsfraktions-Vize Sepp Müller. Was das für den Klinikbetrieb bedeuten könnte, sagte der Chef des Stuttgarter Robert-Bosch-Krankenhauses, Mark Dominik Alscher, am Montag im SWR: "Dann lässt sich der Betrieb nicht mehr aufrecht erhalten." Das läge mit an den Quarantäne-Bestimmung von 14 Tagen, auch für Kontaktpersonen. "Da haben wir so ein bisschen die Befürchtung, dass uns da die qualifizierten Fachkräfte zurückgehen und fehlen werden."

Noch seien das aber Spekulationen, so der RBK-Chef. Zudem gäbe es erste Signale vom Robert-Koch-Institut und den Gesundheitsämtern, dass sich Mitarbeiter im Gesundheitswesen dann möglicherweise früher freitesten könnten. Noch sei es nicht nötig, freiwillige Helfer im Krankenhaus einzusetzen, etwa bei der Essensausgabe oder in der Patientenaufnahme. "Aber es kann schnell eine Situation kommen, wo das notwendig wird."

Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hatte vor Weihnachten aufgerufen, dass sich Freiwillige melden sollen, die in Krankenhäusern aushelfen wollen.

Omikron trifft Junge und nur zweifach Geimpfte

Die vierte Welle war bislang auch im RBK heftig. Zur schlimmsten Zeit wurden laut Alscher 83 Covid-Patienten stationär behandelt. Im Moment sei die Tendenz deutlich rückläufig. Es seien inzwischen unter 50 Patienten, so Alscher am Montag.

"Wir merken schon, dass Omikron kommt."

Inzwischen ist die Omikron-Variante auch im RBK angekommen. Am Wochenende habe es sechs Omikron-Nachweise in der Fieber-Ambulanz gegeben, so der Klinik-Chef. "Wir rechnen damit, dass in ein, zwei Wochen die Zahlen sich deutlich erhöhen werden." Die ersten Erfahrungswerte zeigen, dass diese Variante viele junge Menschen und auch Geimpfte trifft, die erst zwei Impfungen erhalten haben. Auch bei den Mitarbeitenden des Stuttgarter Krankenhauses gibt es laut Alscher inzwischen erste Omikron-Erkrankungsfälle.