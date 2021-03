Zollbeamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit haben am Mittwoch Wohn- und Geschäftsräume in der Region Stuttgart durchsucht. Der Zoll ermittelt in diesem Fall seit zwei Jahren.

Bei Ermittlungen gegen Schleuserkriminalität haben Zollbeamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) am Mittwoch Wohn- und Geschäftsräume von 14 Beschuldigten durchsucht. Das hat das Hauptzollamt Stuttgart am Mittwoch mitgeteilt. Durchsuchungen gab es demnach unter anderem im Kreis Calw, im Rems-Murr-Kreis sowie in Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) und Böblingen.

In Bulgarien Scheinehen geschlossen

Bereits seit zwei Jahren habe der Zoll gegen drei Männer aus den Landkreisen Böblingen, Calw und Ludwigsburg ermittelt. Sie ständen im Verdacht, Angehörige von Drittstaaten in die Bundesrepublik eingeschleust und danach hier in ihren Restaurants und Imbissunternehmen beschäftigt zu haben. Laut Hauptzollamt reisten die Personen aus Indien und Pakistan mit Touristenvisa in die EU ein. Darunter seien auch abgelehnte und bereits abgeschobene Asylbewerber gewesen. Diese hätten vor ihrer erneuten Einreise Unionsbürger geheiratet und so Aufenthaltsgenehmigungen bekommen. Die in Bulgarien eingetragenen Ehen sollen Scheinehen gewesen sein. Sie seien auf Vermittlung der drei Hauptbeschuldigten zustande gekommen.

Laut Hautzollamt Stuttgart besteht außerdem der Verdacht, dass die nach Deutschland eingeschleusten Personen für die Vermittlung der Scheinehen bezahlen oder die Kosten der Schleusung in den Betrieben der Hauptbeschuldigten abarbeiten mussten. Außerdem bestehe der Verdacht von Urkundenfälschungen, da bei den Eheschließungen zum Teil auch gefälschte bulgarische Ausweisdokumente zum Einsatz gekommen sein sollen.

Zoll entdeckte gefälschte Ausweise

Ansatz für die Ermittlungen war eine Prüfung der FKS im Jahr 2019. In einem Restaurant in Böblingen hätten die Zollbeamten einen pakistanischen Staatsbürger angetroffen, der dort als Koch arbeitete und mit einer aus Indien stammenden Frau verheiratet war. Es habe sich herausgestellt, dass die von der Frau vorgelegten bulgarischen Ausweispapiere Fälschungen gewesen seien.

Bei den Durchsuchungen am Mittwoch seien umfangreiche Beweismittel sichergestellt worden. Neben dem Hauptzollamt Stuttgart seien auch die Hauptzollämter Ulm, Heilbronn und Karlsruhe sowie die Steuerfahndung Pforzheim, die Landes- sowie die Bundespolizei beteiligt gewesen.