Bei einer großangelegten Razzia in der Region Stuttgart und weiteren Landkreisen hat die Polizei am Mittwoch offenbar eine große Hehlerbande ausgehoben. Der Staatsanwaltschaft Stuttgart und dem Polizeipräsidium Reutlingen zufolge wurden Verfahren gegen insgesamt 18 Personen eingeleitet. Drei Männer im Alter zwischen 35 und 57 Jahren wurden festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Den Tatverdächtigen wird unter anderem bandenmäßiger Diebstahl, Hehlerei und Steuerhinterziehung vorgeworfen. Bei der heutigen Razzia wurden insgesamt 24 Gebäude durchsucht: vor allem in Stuttgart und den Nachbarkreisen, aber auch in Reutlingen, Rastatt, dem Hohenlohekreis sowie im gesamten Bundesgebiet. Die über Scheinfirmen abgewickelten Geschäfte sollen den Behörden zufolge einen Umfang von über zehn Millionen Euro gehabt haben.