Raub im Parkhaus war nur vorgetäuscht

Ein bei der Polizei angezeigter Raub in einem Parkhaus war nur vorgetäuscht. Sie sei am frühen Morgen des 12. Oktober in einem Sindelfinger Parkhaus von einem Unbekannten überfallen worden, hatte eine 25-jährige Frau gegenüber den Beamten angegeben. Sie habe gerade am Kofferraum ihres Wagens hantiert, als ihr plötzlich ein Unbekannter ein Messer vorhielt und ihr Bargeld in zweistelliger Höhe abgepresste, gab die junge Frau an. Anschließend sei der Mann geflohen. Wie die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Böblingen allerdings mittlerweile ergaben, hatte die Frau den Raub frei erfunden, um damit vermutlich die Aufmerksamkeit eines Kollegen zu erwecken. Die 25-Jährige muss sich nun wegen Vortäuschens einer Straftat verantworten.