"Es ist schrecklich", sagen Menschen in Stuttgart. Beim Hauptbahnhof tummeln sich viele Ratten - aber nicht nur dort. Wie reagiert die Stadt? Welche Lösungen gibt es?

In der Stuttgarter Innenstadt sind etliche Ratten unterwegs. Aufnahmen des SWR zeigen das muntere Treiben zwischen dem Hauptbahnhof und der Fußgängerzone, insbesondere auf dem Müllentsorgungsplatz der Arnulf-Klett-Passage. Zu sehen sind mehrere Nager, die sich durch Mülltüten fressen. Kleinere wie größere Tiere sind unterwegs, manche springen, andere strecken sich nach Nahrung über sich. Wieder andere suchen auf dem Boden nach Nahrung.

Passanten in Stuttgart finden Ratten "schrecklich" bis "nicht so schlimm"

Pendler und Reisende sind empört. Aylin Ayyildiz sagt zum Beispiel: "Hier laufen Menschen von überall her, international. Und wenn die das hier sehen, da denken die sich 'wo bin ich gelandet?'." Die Arnulf-Klett-Passage ist nicht nur eine Einkaufspassage. Hier fahren auch Stadt- und S-Bahnen, der Hauptbahnhof befindet sich auf der einen Seite, die Fußgängerzone "Königstraße" auf der anderen.

Auch Monika Fricker ist empört: "Es ist schrecklich, dass es die Ratten gibt." Verantwortlich seien die Menschen selbst, meint sie: "Wenn die Leute das Essen immer wegwerfen, dann kommen die halt." Ähnlich sieht es Martina Lutz: "Es wird halt auch viel Müll weggeschmissen, nicht getrennt, nicht anständig entsorgt. Da muss man sich nicht wundern." Max Grüninger findet hingegen: "Es ist noch nicht so schlimm wie in New York. Deswegen alles gut.“

Händler in der Arnulf-Klett-Passage sehen öfters Ratten

Hört man sich unter Verkäuferinnen und Verkäufern in der Klett-Passage um, zucken viele nur mit den Schultern. Etliche wollen zumindest nicht öffentlich darüber reden. Eine Mitarbeiterin eines Geschäftes sagt dann aber doch: "Es ist schlimm." Ein anderer Verkäufer sagt, dass er die Ratten regelmäßig sehe, aber keine Hoffnung auf baldige Besserung habe. Für andere gehören die Nagetiere zum Stadtbild dazu. Ratten seien schließlich in jeder Stadt ein Problem, meint ein weiterer Ladenbesitzer.

In der Einkaufspassage selbst werden offensichtlich vergleichsweise wenige Tiere gesichtet. Deutlich größer ist hingegen das Problem rund um den Müllentsorgungsplatz der Klett-Passage. Dieser befindet sich etwas außerhalb der Passage in Richtung Planetarium. Die dortige Müllpresse samt Abfalltonnen scheinen für die Nager besonders attraktiv zu sein. Der Platz sei nicht optimal, aber wegen der Bauarbeiten für Stuttgart 21 "alternativlos", teilte die LBBW auf SWR-Anfrage mit. Die Landesbank Baden-Württemberg vermietet Geschäfte in der Klett-Passage. Die Ratten-Thematik sei bekannt.

Stadt Stuttgart: Wo Menschen sind, gibt es Ratten

Nicht nur in der Nähe der Arnulf-Klett-Passage gibt es in Stuttgart Ratten. Damit sich diese nicht immer weiter vermehren, hat die Stadt nach eigenen Angaben insgesamt 250 Giftköderboxen aufgestellt. Mit Hilfe einer entsprechenden App kann die Stadt sehen, wenn eine Ratte in einer Falle gelandet ist.

Dort, wo Menschen sind, gibt es Ratten. Die freuen sich über jede Art von Müll, vor allem über Lebensmittel.

In der Klett-Passage hat die Stadt bislang keine Falle aufgestellt. Doch dort soll jetzt anders gegen die Tiere vorgegangen werden. Das Verkehrsunternehmen SSB will - nach Rücksprache auch mit der LBBW - die Müllpresse demnächst austauschen. Allerdings weist Stadtsprecher Sven Matis darauf hin: "Die Zahl der Ratten kann zwar zurückgedrängt werden, aber nicht komplett eliminiert werden." Wichtig sei auch, dass die Bürger informiert seien und ihren Müll ordentlich in Müllbehälter entsorgen würden.