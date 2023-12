Eine Grundschule in Herrenberg hat ein Rattenproblem. Dadurch fallen einige Klassenzimmer weg und es braucht einen Notfallplan.

An der Pfalzgraf-Rudolph-Schule in Herrenberg (Kreis Böblingen) sind wegen Ratten mehrere Klassenzimmer gesperrt worden. Das führt zu einem Raumproblem an der Grundschule. Deshalb blieb die Schule am Montag geschlossen, damit die Lehrerinnen und Lehrer einen Notfallplan aufstellen konnten.

Notfallplan soll bis Weihnachten gelten

Der Notfallplan gilt dann laut Konrektorin Frauke Michel erstmal bis Weihnachten. Denn Ratten zu fangen, könnte gut drei bis fünf Wochen dauern. Die Tiere seien nämlich sehr schlau. "Die Ratten, die sind da erstmal skeptisch und das braucht, bis die sich auch wirklich an die Köderdosen rantrauen", erklärt Michel. Sie sei notgedrungen zur Rattenexpertin geworden, sagt die Konrektorin.

Zahl der Ratten in Grundschule unklar

Die Kammerjäger hätten nun im Erdgeschoss in allen betroffenen Räumen Köder für die Ratten ausgelegt. Die Zimmer sind bis auf weiteres gesperrt und dürfen nicht betreten werden. Neun Klassenzimmer sind davon betroffen, auch die Treffpunkte der Grundschul-Förderklasse und der Internationalen Klasse. In all den Zimmern sei Rattenkot gefunden worden. Wie viele Ratten im Gebäude sind, das wisse man aber noch nicht.

Auch die Internationale Klasse ist neben den Zimmern der Erst- und Zweitklässler von Rattenkot betroffen. SWR Deborah Kölz

Ratten an Schulen häufigeres Problem

Auch wie die Ratten ins Gebäude kamen, steht noch nicht fest. Da gebe es mehrere Möglichkeiten, so Michel: "Es ist wohl auch an Schulen ein häufigeres Problem. Es stehen immer wieder Türen offen, jetzt ist es kalt geworden, da kommen die Ratten rein." Sie könnten ganz unabsichtlich an der Wand entlang eine offene Türe gefunden haben. Zudem würden die Kinder in der Schule ja auch Pausenbrote essen, es gebe immer irgendwo Lebensmittelreste. Aber das seien nur Vermutungen bisher.

Notfallbetreuung trotz geschlossener Schule

Nun könne nur noch im Obergeschoss unterrichtet werden, erklärt Michel, die auch Klassenlehrerin einer vierten Klasse ist. Eine Notfallbetreuung hat es am Montag trotz des Schulausfalls gegeben. Und auch die Ganztagsbetreuung werde weiterhin angeboten. Die Eltern würden die Schulschließung bisher auf jeden Fall gut mittragen. Da ist die Reaktion an die Schule laut Michel eher: "Haltet die Ohren steif."