In Ostfildern im Kreis Esslingen ist ebenso wie in Marbach am Neckar bei der Ober- beziehungsweise Bürgermeisterwahl der amtierende Rathauschef bestätigt worden. In Ostfildern ist der SPD-Politiker Christof Bolay mit 68 Prozent der abgegebenen Stimmen als Oberbürgermeister bestätigt worden. Sein Herausforderer von der FDP, Robert Langer, erzielte knapp 31 Prozent. Der 52-jährige Bolay geht nun in seine dritte Amtszeit. Auch in Marbach am Neckar bleibt der bisherige Amtsinhaber Jan Trost Chef im Rathaus. Obwohl im ersten Wahlgang sein Konkurrent Timo Jung mehr Stimmen errang. Trost erhielt 47, Jung 43 Prozent der abgegeben Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 51 Prozent. In Ostfildern gaben lediglich 44 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab.