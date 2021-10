Betrunkener Randalierer hält Polizei in Atem

Ein betrunkener Autofahrer hat die Polizei in Kirchheim/Neckar (Kreis Ludwigsburg) gleich mehrfach beschäftigt. Der Mann soll zuerst ein anderes Auto massiv beschädigt und dann Fahrerflucht begangen haben. Anschließend hat er nach Polizeiangaben mutwillig das Auto eines Zeugen beschädigt, der den offensichtlich stark Betrunkenen zur Rede stellen wollte, weil dieser seine 5-jährige Tochter im Wagen dabei hatte. Nach dem Eingreifen der Beamten musste sich der Mann einem Bluttest unterziehen. Danach soll er im Taxi weitergefahren sein, den Fahrer aber um sein Geld betrogen haben, um danach in einer Gaststätte in Kirchheim zu randalieren. Die Polizei musste den 38-Jährigen in Gewahrsam nehmen.