Die Aufarbeitung der Ereignisse in der Nacht auf Sonntag geht weiter - ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen in Stuttgart wird wahrscheinlicher. Einem Verdächtigen wird versuchter Totschlag vorgeworfen.

Nach den Krawallen in Stuttgart muss sich ein 16-Jähriger wegen versuchten Totschlags verantworten. Er soll einen bereits am Boden liegenden Studenten gezielt gegen den Kopf getreten haben. Er habe dabei dessen möglichen Tod zumindest billigend in Kauf genommen, teilte die Staatsanwaltschaft in Stuttgart mit. Insgesamt wurden am Montag Haftbefehle gegen sieben mutmaßliche Randalierer beantragt, unter anderem wegen Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung. Ein Haftbefehl sei bereits am Sonntagabend erlassen und ein weiterer gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden. Die Tatverdächtigen sind laut Polizei zwischen 16 und 33 Jahre alt.

Diskussion um Alkoholverbot in Stuttgart

Unterdessen hat der Stuttgarter Ordnungsbürgermeister Martin Schairer (CDU) angekündigt, dass es wohl ein Alkoholverbot für öffentliche Plätze in Stuttgart geben werde. Auf die Frage, ob ein derartiges Verbot kommen werde, sagte Schairer im SWR: "Leider ja. Wir waren bisher stolz darauf, dass wir das nicht mussten, weil wir ja eine der sichersten Großstädte in der Bundesrepublik sind." Man müsse schauen, dass man diese Sicherheit wieder herstelle.

Dauer 0:57 min Ordnungsbürgermeister hält Akoholverbote für wahrscheinlich Ordnungsbürgermeister Martin Schairer hält Alkoholverbote auf öffentlichen Plätzen in Stuttgart nach den Ausschreitungen für kaum mehr abwendbar.

Handelsverbände forderten unterdessen eine dringende Überarbeitung und Optimierung des Sicherheitskonzepts. Man appelliere nachdrücklich an Polizei und Stadtverwaltung, alles zu tun um sicherzustellen, dass es nicht wieder zu gewalttätigen Übergriffen, mutwilliger Beschädigung und der Plünderung von Geschäften kommen könne, teilten die Industrie- und Handelskammer, die City-Initiative Stuttgart und der baden-württembergische Handelsverband mit. "Wir müssen jetzt alle Fragen ohne Tabus diskutieren und schon vor dem nächsten Wochenende erste Lösungen präsentieren", sagte Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne). Auch die Jugend- und Migrantenarbeit, Streetworker-Angebote und die Zusammenarbeit etwa mit Einzelhändlern und der Clubszene würden diskutiert, so Schairer weiter. Er brachte auch Themen wie Videoüberwachung oder Aufenthaltsbeschränkungen für öffentliche Plätze ins Gespräch.

Innenminister Strobl informiert Kabinett

Auch die Landesregierung setzt am Dienstag die Aufarbeitung der Ereignisse fort: Innenminister Thomas Strobl (CDU) wird seine Kabinettskollegen über die Geschehnisse in der Nacht zu Sonntag informieren. Nach der Sitzung will Strobl gemeinsam mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Justizminister Guido Wolf (CDU) die Öffentlichkeit gegen Mittag auf den neuesten Stand bringen.

Kretschmann nimmt "Partyszene" in Schutz

Kretschmann sagte im ZDF-"Heute Journal" am Montagabend, dass die Hintergründe genau ermittelt werden müssten. Das Verhalten von Polizisten in Deutschland könne man nicht mit dem in den USA vergleichen.

Der Ministerpräsident sprach sich gleichzeitig dagegen aus, der "Partyszene" die Schuld an den Ausschreitungen in Stuttgart zu geben. Die Täter seien "junge Leute mit einer hohen kriminellen Energie", die sich unter die "Partyszene" gemischt hätten. "Das ist nicht die 'Partyszene' selber. Da täte man den Leuten, die sonst friedlich sich im Schlosspark versammeln, bitteres Unrecht", so der Grünen-Politiker. Wenn man sich die Szene anschaue, wie ein junger Mann einem Polizisten voll in den Rücken springe, dann habe das mit Party überhaupt nichts zu tun. Das seien junge Leute, die gegen den Staat eingestellt seien und ihre Aggressionen gegen die Polizei auslebten. Das stellten sie auch noch öffentlich ins Internet und gäben damit auch noch an. "Das muss uns wirklich sehr, sehr beunruhigen", sagte der Ministerpräsident.

Zu möglichen Ursachen sagte Kretschmann, es seien viele junge Männer unterwegs, die "offensichtlich hier nicht zurechtkommen, die nicht integriert sind, und deswegen müssen wir uns darum kümmern." Aber man müsse auch zeigen, dass die liberale Demokratie auch wehrhaft sei. "Wir müssen auch Maßnahmen ergreifen, dass die sich nicht auf solchen Plätzen unter friedliche Leute mischen können, um dann Rabbatz zu machen."

Seehofer: "Alarmsignal für den Rechtsstaat"

Bei einem Besuch am Montag in der Landeshauptstadt hatte zuvor Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die Randale als "Alarmsignal für den Rechtsstaat" bezeichnet. Es gehe nicht nur um Gewalt gegen die Polizei, sondern auch um die Verunglimpfungen der Beamten mit Worten. "Aus Worten folgen immer auch dann Taten", so Seehofer, der sich demonstrativ hinter die Beamten stellte.

Dauer 1:58 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Stuttgarter Krawall-Nacht sorgt für Empörung bei Politik 19 verletzte Polizisten, 12 demolierte Streifenwagen, 40 zerstörte Geschäfte: Nach Krawallen in Stuttgart war Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Montag in der Landeshauptstadt, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Video herunterladen (4,5 MB | MP4)

Auch der am Montag zum neuen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts ernannte Stephan Harbarth verlangte, erneute Krawalle in Stuttgart wie am vergangenen Wochenende zu verhindern. "Das sind wirklich ganz schlimme Bilder, die wir aus Stuttgart gesehen haben", sagte er am Montag im ZDF. Die Justiz sei jetzt gefordert, zu ermitteln und zu ahnden. "Und wir alle sind ein Stück weit gefordert, uns immer wieder in Erinnerung zu rufen, was für ein harter Job das ist, den Polizistinnen und Polizisten machen, die jeden Tag den Kopf für uns alle hinhalten", fügte Harbarth hinzu. Er warnte zugleich vor einem Schnellschuss in der Analyse. Zunächst einmal müssten die tatsächlichen Hintergründe ermittelt werden.

Keine Hinweise auf ein politisches Motiv

Baden-Württembergs Polizeipräsidentin Stefanie Hinz bekräftigte indes, dass in sämtliche Richtungen ermittelt werde. Es gebe aber weiterhin "keine verdichteten Hinweise" auf ein politisches Motiv. Dies hatte der Stuttgarter Polizeipräsident Franz Lutz bereits am Sonntag mitgeteilt. Lutz sprach von einer "nie dagewesenen Dimension offener Gewalt gegen Polizeibeamte". Er kündigte eine deutlich höhere Polizeipräsenz in den kommenden Wochen für die Stuttgarter Innenstadt an.

Stadtdekan skizziert dramatisches Bild

Der Stadtdekan der Katholischen Kirche, Christian Hermes, schilderte im SWR-Interview die Situation rund um den Schlossplatz. Demnach könne Hermes, der in der Innenstadt wohnt, bereits seit Jahren trotz Fenstern mit Schallschutz oft nur mit Ohrstöpseln schlafen. "Es ist irgendwie immer Krawall", so Hermes weiter. Wer jetzt davon schwärme, man hätte in Stuttgart so ein tolles, mediterranes Flair, sei wohl schon lange nicht mehr da gewesen. "Wir haben hier einen Hotspot an Vermüllung, Sauferei und Pöbelei". Auch er gehe Samstagnachts nicht mehr durch den Schlossgarten.

Dauer 4:10 min "Vermüllung, Sauferei und Pöbelei" "Es zog sich eine lange Bultspur durch die Königstraße", sagte Christian Hermes, der Stadtdekan der katholischen Kirche im Gespräch mit SWR-Moderatorin Ute Weber. Der Dekan wohnt in der Innenstadt und kann am Wochenende trotz Fenstern mit Schallschutz nur mit Ohrstöpseln schlafen.

In der Nacht zum Sonntag waren Hunderte Menschen durch die zentrale Einkaufsstraße Stuttgarts gezogen, hatten Schaufenster zerstört und Geschäfte geplündert. Nach Angaben der Polizei waren 400 bis 500 Menschen an der Randale beteiligt.