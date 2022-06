Rammstein in Stuttgart: Feuer und Rauch über dem Cannstatter Wasen

Das Konzert der Band Rammstein in Stuttgart hat nach zwei Jahren Pandemie großes Aufsehen erregt. Insbesondere die Feuershow der Berliner Gruppe war weit über den Wasen hinaus sichtbar.

Für großes Aufsehen hat in Stuttgart das Konzert der Band Rammstein, die am Freitagabend auf dem Cannstatter Wasen gespielt hat, gesorgt. Schon vor der Corona-Pandemie war die Gruppe sowohl für ihre teils makabren Texte als auch für ihre aufwendigen Pyro-Shows bekannt. Bei einer Twitter-Userin weckt das gewisse Erwartungen:

Heute spielt Rammstein in Stuttgart. Bin gespannt wie oft die Schwaben die Feuerwehr rufen um ihr Häusle vor den Flammen zu schützen

Die Feuershow war weit über den Wasen hinaus sichtbar. Josephine Maurer

Zaungäste rund um das Wasen-Gelände

Gewiss ist Rammstein nach zwei Jahren verhältnismäßiger Stille auch die Aufmerksamkeit der Stadtbewohner: Das Konzert ist nicht nur ausverkauft, rund um das Gelände tummeln sich auch zahlreiche Zaungäste.

10 Minuten gelaufen um das Rammstein Konzert aus der Ferne mitzubekommen. Ist sehr nice 😂 https://t.co/6Ifx2d7N2F

Selbst oben auf den Hügeln in einiger Entfernung könne man noch jedes Wort verstehen, schildert ein Anwohner. Für Aufsehen sorgt auch die schwarze Rauchwolke, die nach dem Feuerwerk der Band über dem Neckar hängt:

Der Wasen brennt! 😅 Drei Jahre #Feinstaubalarm in zwei Tagen zunichte gemacht. #Rammstein in @stuttgart_stadt 😈 https://t.co/mFLCtfefhp

Tausende Fans bei Rammstein-Konzert

Am Samstag will die Band ein zweites Konzert am selben Ort geben. Insgesamt werden zu den beiden Tagen mehr als 100.000 Fans erwartet. Ursprünglich waren die Shows in der Mercedes-Benz-Arena geplant - dann wurden sie auf das Wasengelände verlegt. Vor dem Konzert gab es dafür jede Menge zu tun: