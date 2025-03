Im christlich-muslimischen Zusammenleben entwickeln sich neue Traditionen: In Anlehnung an Adventskalender gibt es für muslimische Kinder seit einigen Jahren Ramadan-Kalender.

Auf den ersten Blick sehen Ramadan-Kalender ähnlich wie Adventskalender aus: bunt, etwa 30 auf 50 Zentimeter groß, ein Türchen neben dem anderen. Sieht man genauer hin, erkennt man aber statt Nikolaus oder Schneemann Moscheen, goldene Lampen und Halbmonde. Es gibt sie aus Pappe oder mit Säckchen zum Selbstbefüllen.

Ramadan-Kalender wie Adventskalender religionspädagogische Funktion

Tatsächlich sei der Ramadan-Kalender vom Adventskalender inspiriert, erklärt die Bräuche-Forscherin Gabriele Dafft. Sie arbeitet am Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte in Bonn. In der Adventszeit sind in Deutschland Adventskalender weit verbreitet, Kinder aus muslimischen Familien wünschten sich das auch. So sei vor etwa 25 Jahren die Idee des Ramadan-Kalenders entstanden. Und wie der Adventskalender sei auch der Ramadan-Kalender eine kindgerechte Möglichkeit, die Kleinen an den religiösen Ritualen teilnehmen zu lassen, so Dafft.

Der Fastenmonat Ramadan beginnt in diesem Jahr am 1. März. Während des Ramadans verzichten gläubige Musliminnen und Muslime von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang auf Essen und Trinken sowie auf Genussmittel wie Zigaretten. Kinder, Schwangere, kranke oder ältere Menschen müssen im Ramadan nicht fasten. Abends wird dann gemeinsam gegessen. Und in manchen Familien ein Türchen oder Säckchen aufgemacht.

30 statt 24 Türchen

Im Ramadan-Kalender können - wie im Adventskalender - Süßigkeiten oder kleine Geschenke versteckt sein. Manchmal sind auch religiöse Sprüche oder Ausmalbilder dabei. Aber sie haben nicht 24, sondern 30 Türchen, weil der muslimische Fastenmonat 30 Tage dauert.

Ramadan-Kalender können selbstgebastelt sein. Inzwischen sind sie bei den 5,5 Millionen Muslimen in Deutschland so beliebt, dass auch große Discounter sie verkaufen. Die Karlsruher Drogeriemarktkette dm hat dieses Jahr beispielsweise einen Ramadan-Kalender mit Halal-Süßigkeiten wie Fruchtgummi, Kaubonbons und Traubenzucker im Angebot.

Dieses Thema ist in vielen muslimischen Familien einfach eine Tradition. Viele stellen Ramadan-Kalender selbst her. Aber es ist wohl sehr viel vorzubereiten während des Ramadans und insofern ist es auch eine Erleichterung - also ganz ähnlich wie beim Adventskalender eigentlich - wenn man einen fertig bestückten Kalender für die Kinder kaufen kann.

Wenn sich Kulturen ergänzten, vermischten und etwas Neues entstehe, könne das eine Bereicherung sein, so Bräuche-Forscherin Gabriele Dafft. Wie mit dem Adventskalender könnten muslimische Kinder mit dem Ramadan-Kalender ihren Freunden oder Mitschülerinnen zeigen, wie sie ihre Religion leben und ausüben.