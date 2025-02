Die Fünftklässler der Herrmann-Hesse-Realschule in Fellbach-Schmiden (Rems-Murr-Kreis) durften am Dienstag in eine Rakete einsteigen und ins Weltall fliegen.

An der Herrmann-Hesse-Realschule in Fellbach-Schmiden (Rems-Murr-Kreis) stand am Dienstag eine Rakete auf Rädern. Schülerinnen und Schüler konnten mit Hilfe einer Virtual-Reality-Brille erleben, wie es ist, Astronaut oder Astronautin zu sein.

Neun Schülerinnen und Schüler passen in die Rakete rein. SWR

Für Isila aus der 5. Klasse war es ein tolles Gefühl, im Weltall zu sein. Sie hat von oben die Erde gesehen, ist zum Mond geflogen und wieder zurück. In echt würde sie das aber nicht machen wollen, das wäre ihr zu unheimlich, sagt sie. Lennard, ebenfalls 5. Klasse, hat schon öfter eine VR-Brille aufgehabt und fand es cool.

Die Fenster waren rot-orange bei der Landung, denn beim Absteigen durch die Atmosphäre wird es richtig heiß.

Nachwuchsprogramm für 5. und 6. Klasse

Virtuell steuern die Schüler und Schülerinnen zusammen mit den deutschen Helden des Weltalls ins Universum. Denn Astronaut Alexander Gerst und Matthias Maurer sitzen mit in der Rakete, die "Spacebuzz One" heißt - natürlich ebenfalls rein virtuell. Organisiert und koordiniert wird die ganze Aktion vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Es tourt mit diesem Schulprogramm derzeit durch Schulen in ganz Deutschland.

Der SpaceBuzz One der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR ist mehr als bloß eine Rakete auf Rädern. SWR

Mit der virtuellen Raketen-Reise den Klimawandel besser verstehen

Laut DLR sollen die Kinder in der Rakete spielerisch das Weltall entdecken, das Sonnensystem kennenlernen und die Verletzbarkeit der Erde verstehen. Beim Flug durch das Weltall sehen die Schülerinnen und Schüler auch Bilder von den Polen, an denen das Eis schmilzt, sowie Bilder von brennenden Regenwäldern. Eindrücke, die den Klimawandel aufzeigen und Verständnis wecken sollen, dass die Erde besser geschützt werden müsse.

Acht Schulen im Land stattet das DLR einen Besuch ab

Die Rakete auf Rädern ist ein umfassendes Bildungsprogramm, mit dem das DLR von Schule zu Schule fährt. Damit sollen die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik ergänzt werden, um mehr junge Menschen für Naturwissenschaften zu begeistern - die sogenannten MINT-Fächer.

An der Herrmann-Hesse-Realschule hatte sich eine Lehrerin auf das Programm beworben und den Zuschlag für die gesamte 5. und zum Teil auch 6. Klassenstufe bekommen. Sie ist eine von zwei Schulen in der Region Stuttgart, die diese Attraktion erhält. Am Mittwoch macht die Rakete dann Stopp in Nürtingen. Insgesamt besucht das DLR mit der "Spacebuzz One" acht Schulen in Baden-Württemberg.