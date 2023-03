per Mail teilen

Die Polizei hat zwei Männer festgenommen, die im Kreis Ludwigsburg einen Senior bedroht und erpresst haben sollen. Die Taverdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft.

Zwei 28 Jahre alte Männer sollen einen Senior aus dem nördlichen Landkreis Ludwigsburg unter Androhung von Gewalt erpresst haben, wie die Polizei mitteilt. Die beiden befinden sich seit Freitag in Untersuchungshaft.

Einer der Tatverdächtigen sei mit dem Senior seit rund einem Jahr befreundet gewesen, so die Polizei. Mitte Februar habe der 28-Jährige dem Mann gegenüber geäußert, dass er Mitglied einer kriminellen Bande sei, die den Senior für eine Zahlung von 400.000 Euro schützen würde. Der Mann weigerte sich und wollte die Polizei einschalten.

Aus Angst mehrere Uhren ausgehändigt

Der Tatverdächtige soll den Mann deshalb bedroht haben, bis dieser dem 28-Jährigen aus Angst mehrere wertvolle Uhren gab. Der Senior vertraute sich ein paar Tage später einer Bekannten an und erstattete dann Anzeige. In der Folge durchsuchten Polizeibeamtinnen und -beamte der Kriminalpolizei Ludwigsburg mit Beschluss des Amtsgerichts Heilbronn am Donnerstag die Wohnräume des 28-jährigen Tatverdächtigen.

Erneute Bedrohung mit Messer

Mutmaßlich aus Verärgerung über die Anzeige und deren Folgen soll der 28-Jährige den Mann daraufhin zusammen mit einem gleichaltrigen Bekannten mit einem Messer bedroht haben. Die beiden Männer sollen weitere Uhren sowie einen fünfstelligen Geldbetrag von dem Senior gefordert haben, so die Polizei. Anschließend flüchteten die beiden. Die Polizei konnte sie vorläufig festnehmen. Seit Freitag sitzen sie in Untersuchungshaft.