In Stuttgart hat ein Unbekannter einen 51-Jährigen überfallen. Doch als dessen Begleiterin auftauchte, bekam der Räuber kalte Füße. Kurz darauf erfolgte ein weiterer Überfall.

In Stuttgart-Bad Cannstatt ist es in der Nacht auf Donnerstag innerhalb kurzer Zeit zu zwei Überfallen gekommen. Es ist zwar unklar, ob es sich beide Male um denselben Täter handelte, doch zumindest die Beschreibung ist in beiden Fällen identisch. In einem Fall hat der Räuber seine Beute kurzerhand zurückgegeben, als die Begleiterin des Opfers auftauchte.

Täter wollte Bargeld erbeuten

Ein unbekannter Mann sprach nach Angaben der Polizei gegen 3:40 Uhr zunächst einen 51-Jährigen an. Der Unbekannte bedrohte ihn demnach mit einer Pistole und forderte Bargeld. Der Mann gab dem Räuber stattdessen sein Handy und Zigaretten. Doch als dann die Begleiterin des Opfers auftauchte, bekam der Dieb kalte Füße: Er "gab ihm sein Handy sowie seine Zigaretten zurück und flüchtete in Richtung Stadtbahnhaltestelle Wilhelma", berichtet die Polizei.

Taxifahrer überfallen: Polizei ermittelt

Nur wenige Gehminuten entfernt wurde gegen 5 Uhr ein Taxifahrer ebenfalls von einem Unbekannten angesprochen und mit einer Pistole bedroht. Der 56-Jährige händigte dem Räuber 200 Euro Bargeld aus. In diesem Fall flüchtete der Räuber mit der Beute.

Beide Male wird der unbekannte Täter als etwa 30 Jahre alt und schlank beschrieben. Er soll etwa 1,60 Meter groß sein und schwarze Haare haben. Außerdem trug er ein grünes T-Shirt und eine schwarze Hose. Die Kriminalpolizei prüft, ob beide Überfälle vom selben Täter begangen wurden. Sie bittet außerdem um Zeugenhinweise.