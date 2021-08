per Mail teilen

Immer mehr Menschen im Land nutzen nach Zahlen des Verkehrsministeriums das Rad als Fortbewegungsmittel. Auch in der Region Stuttgart. Das Ministerium bezieht sich dabei auf verschiedene Zählstellen, die vorbeifahrende Radler mit Infrarotsensor und Zählschleife erfassen. So sind an der Stuttgarter König-Karls-Brücke im Juli im wöchentlichen Durchschnitt rund 31.000 Fahrrädern gezählt worden, im Vorjahresmonat seien es noch rund 24.000 Radler gewesen, teilte das Ministerium mit. Auf dem acht Kilometer langen Radschnellweg Böblingen-Stuttgart wurden seit der Einrichtung der Zählstelle im vergangenen Dezember bis vor kurzem 555.555 Radlerinnen und Radler registriert. Der Böblinger Landrat Roland Bernhard verwies mit Blick auf die Nutzerrahlen auf den weiteren Ausbau der Radinfrastruktur hin, damit viele Menschen - vor allem Berufstätige - aufs Fahrrad umsteigen könnten.