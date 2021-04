Das digitale Radiosignal DAB+ im Leutenbachtunnel der B14 (Rems-Murr-Kreis) ist seit Donnerstag empfangbar. Die Technik in dem rund 1.080 Meter langen zweiröhrigen Straßentunnel sei im Februar zu diesem Zwecke modernisiert worden, teilte das Landesverkehrsministerium in Stuttgart mit. Andere Tunnel haben die Nachrüstung bereits bekommen. Die Neuerung ermöglicht nicht nur ununterbrochenen digitalen Radioempfang bei der Durchfahrt durch den Tunnel. Auch Sicherheitswarnungen an die Autofahrer und Empfang des digitalen Funks für Polizei und Rettungsdienste ist jetzt in den nachgerüsteten Tunneln möglich. Auf einer Fläche von knapp 97 Prozent ist mittlerweile der mobile Empfang von SWR-Radioprogrammen möglich und steht damit auf den Straßen in Baden-Württemberg weitgehend zur Verfügung. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Fahrzeuge mit einem DAB+-fähigen Autoradio zu.