Nach einem Sturz vom Fahrrad am Samstag in Sindelfingen-Maichingen (Kreis Böblingen) ist ein 76-jähriger Mann gestorben. Der Mann war ohne Helm unterwegs. Mit schweren Verletzungen war er per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. Dort sei er gestern gestorben, teilte die Polizei mit. Um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren, sucht die Polizei Zeugen.