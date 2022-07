Ein E-Bike-Fahrer ist am Dienstag in Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) nach einem Zusammenstoß mit einem Motorradfahrer gestorben. Durch die Wucht des Aufpralls sei das Pedelec mittig auseinander gebrochen und das Motorrad rund 30 Meter über die Fahrbahn gerutscht, so die Polizei. Der 59-jährige Radfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt.