Ein 46-jähriger Radfahrer ist nach einem Unfall in Backnang (Rems-Murr-Kreis) an seinen schweren Kopfverletzungen gestorben. Der Mann war am Montagnachmittag nach Polizeiangaben auf einem abschüssigen Radweg vermutlich auf Rollsplit weggerutscht und gestürzt. Er erlag noch auf dem Weg in die Klinik seinen Verletzungen. Der 46-Jährige hatte laut Polizei keinen Helm getragen.