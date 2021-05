Schreckliche Bilder am Sonntagnachmittag im Stuttgarter Stadtteil Untertürkheim: Ein Radfahrer verlor bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw sein Leben.

Ein 57-jähriger Radfahrer ist nach einem Unfall am Sonntagnachmittag in Stuttgart-Untertürkheim noch am Unfallort an seinen Verletzungen gestorben. Laut Polizei hatte der Mann mit seinem Liegefahrrad die Straße überqueren wollen, als es zum Zusammenstoß mit einem Pkw kam.

Imago IMAGO / 7aktuell

Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, so die Polizei Stuttgart. Der 49-jährige Pkw-Fahrer musste nach dem Unfall vom Rettungsdienst wegen eines Schocks in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden wird mit etwa 11.000 Euro angegeben.