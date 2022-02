Querdenken-711-Gründer Michael Ballweg hat Geldsorgen

per Mail teilen

Zuletzt war es ruhig geworden um den Gründer der Querdenker-Bewegung: Michael Ballweg. Er sucht nicht mehr die ganz große Bühne. Jetzt bittet er um finanzielle Unterstützung.

Michael Ballweg, Initiator der Initiative "Querdenken", bei einer Kundgebung Mitte Mai dpa Bildfunk picture alliance/Christoph Schmidt/dpa (Archivbild)

Michael Ballweg schuf im April 2020 mit "Querdenken-711" eine Marke, die in ganz Deutschland Nachahmer fand. Für seine fragwürdigen Kontakte zur Reichsbürgerszene wurde er Mitte vergangenen Jahres auch von manchen seiner Anhänger scharf kritisiert. Jetzt braucht der 46-Jährige dringend Geld.

Hilferuf per Telegram

"Heute brauche ich eure Hilfe", sagt der Gründer der Querdenken-Bewegung in einem Video, das auf dem Telegram-Kanal "Querdenken-711" veröffentlicht wurde. Bekleidet mit einem weißen Hoodie mit Querdenker-Aufdruck trägt der ehemalige IT-Unternehmer die Gründe für seinen Aufruf vor: Alle seine Geschäftskunden hätten ihm gekündigt. Auch seine Social-Media-Konten seien gekündigt und sowohl ihm als auch seiner Frau würden "am laufenden Band" Bankkonten gekündigt.

Nachprüfbar sind diese Angaben für Außenstehende nicht. Allerdings hatten die früheren Kunden von Ballwegs IT-Firma dem SWR bereits Mitte 2020 gesagt, nicht sie sondern er selber habe die Verträge gekündigt, bestätigte ein Unternehmen: "Der Vertrag dazu wurde im Jahre 2017 verhandelt und ist bereits am 9. Juni 2020 zum Ende des Jahres 2020 gekündigt worden."

Ballweg bittet um Schenkung

Er habe immer nur aufgerufen, die von ihm mitorganisierten Demonstrationen zu unterstützen, gibt Ballweg an. Nun brauche er persönlich "finanzielle Unterstützung", unter anderem wegen anstehender Gerichtsprozesse. Er wolle in Deutschland bleiben und brauche Mittel, um sich wieder verstärkt "um die Grundrechte kümmern" zu können.

Zur Überweisung von Geldgeschenken verweist eine Texttafel auf die Webseite querdenken-711, auf der ein Kundenkonto unter Ballwegs Namen bei der Volksbank am Württemberg sowie vier Adressen für Kryptowährung und eine Mailadresse für Überweisungen per Paypal angegeben sind. Darunter der Hinweis, der Ballweg in der Vergangenheit scharfe Kritik eingebracht hat: „Als Betreff bitte SCHENKUNG angeben.“

Angst vor der Steuer?

Zur Finanzierung von Demonstrationen und Gerichtsklagen hatte Michael Ballweg stets um Schenkungen auf sein Privatkonto aufgerufen – offenbar um auf diesem Weg Transparenz- und Steuerpflichten zu entgehen, die bei Spenden angefallen wären. Im Mai 2021 hatte er dann in Hessen eine "Herzensmenschen Familienstiftung" eingerichtet, die allerdings auch nicht gemeinnützig orientiert ist.