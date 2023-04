per Mail teilen

Auch nach der Freilassung von "Querdenken"-Gründer Michael Ballweg haben am Sonntag Anhänger und Anhängerinnen in Stuttgart demonstriert. Allerdings kamen weniger als erwartet.

Am Sonntag haben in Stuttgart erneut Unterstützerinnen und Unterstützer von "Querdenken"-Gründer Michael Ballweg demonstriert. Anstatt der von den Veranstaltern angemeldeten 5.000 Teilnehmenden, kamen laut Polizei aber nur etwa 1.000 Menschen. Um 14 Uhr machte sich der Demonstrationszug von der Adestraße in Stuttgart-Zuffenhausen auf den Weg zur JVA Stuttgart-Stammheim.

"In den vergangenen Monaten sind es immer mehr geworden", sagte Michael Bülte, einer der Demo-Veranstalter, dem SWR. "Zuletzt hatten wir 2.000 Teilnehmer gezählt". Die genaue Teilnehmerzahl sei schwer abzuschätzen gewesen, doch er rechne damit, dass noch mehr Menschen teilnehmen, als bisher. "Auch aus anderen Bundesländern sollen einige kommen."

Ein Aufruf zu der Demonstration in einer "Querdenken"-Telegramgruppe erreichte über 55.000 Menschen. Andere Demonstrationsankündigungen in derselben Gruppe erreichten nur rund 10.000 Menschen.

Telegram ist ein in Russland entwickelter, kostenloser Direktnachrichten-Dienst. Einzelne Chatgruppen auf Telegram geraten immer wieder ins Fadenkreuz der Behörden. Beispielsweise wurden in einzelnen Gruppen Privatadressen von Politikerinnen und Politikern mit Gewaltaufrufen gegen diese veröffentlicht.

Kundgebungen und Meditation für "politisch Gefangene"

Mit der Kundgebung wolle "Querdenken" für: "Die Freilassung aller politischen Gefangenen" kämpfen, so im Demonstrationsaufruf. Am Sonntag sagte Ballweg vor Ort, dass er eine Petition für Gefangene gestartet habe. In einem SWR-Interview hatte der wegen Geldwäsche, versuchten Betrugs und Steuerhinterziehung angeklagte "Querdenken"-Initiator angegeben, während der Untersuchungshaft andere politisch Gefangene getroffen zu haben. Für diese wolle er nun auf die Straße gehen.

Hintergrund: die "Querdenken"-Bewegung Seit März 2020 hatte der Stuttgarter Unternehmer Michael Ballweg Proteste gegen die Maßnahmen von Bundes- und Landesregierung gegen Corona organisiert, ab April 2020 unter dem Namen "Querdenken 711". Von Stuttgart aus bildeten sich überall in Deutschland Regionalgruppierungen der "Querdenken"-Bewegung. Sie riefen mit Protesten zum Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen auf, weil sie sie als Beschränkung ihrer persönlichen Freiheit sehen. Für Baden-Württembergs Antisemitismusbeauftragten Michael Blume ist "Querdenken" eng mit "QAnon" verbunden. Viele Demonstrantinnen und Demonstranten wollten die Bundesregierung stürzen, sagt Blume. Sie glaubten, sie würden von allen demokratischen Politikern, von Medien und Wissenschaftlern belogen. Die Organisationsstrukturen und Hauptakteure von "Querdenken 711" und seiner regionalen Ableger werden seit Ende 2020 vom baden-württembergischen Verfassungsschutz beobachtet. Das Landesamt für Verfassungsschutz hatte Anhaltspunkte für eine extremistische Bestrebung festgestellt.

Als ehemalig politisch Gefangenen versteht die "Querdenken"-Bewegung auch Michael Ballweg. Er befand sich bis vor Kurzem noch in Untersuchungshaft. Laut dem angeklagten Ballweg sind andere politische Gefangene: "beispielsweise Ärzte, die Masken-Atteste ausgestellt haben und sich jetzt in Haft befinden." Vor dem Amtsgericht in Weinheim beispielsweise wurde eine Ärztin im Januar verurteilt, weil sie mehr als 4.200 falsche Masken-Atteste ausgestellt hatte.

"Querdenken"-Gründer Michael Ballweg seit gut einer Woche wieder frei

Ballweg war am vergangenen Dienstag freigelassen worden. Rund 9 Monate befand sich der Gründer von "Querdenken" in Untersuchungshaft. Die lange Haftzeit begründete das Gericht mit Fluchtgefahr. Das Oberlandesgericht entschied zuletzt über Ballwegs Freilassung. Der "Fluchtanreiz" sei im Hinblick auf die zu erwartende Strafe im Falle einer Verurteilung zu gering.

Wann der Prozess gegen Michael Ballweg beginnen wird, ist noch unklar.