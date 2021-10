250 Euro sollte der 71-Jährige zahlen, weil er sich nicht an einen Platzverweis gehalten hatte. Der Mann legte Einspruch ein. Das Amtsgericht stellte am Freitag das Verfahren ein.

Der Vorfall hatte sich bei einer "Querdenken"-Demo am 20. Dezember 2020 in der Stuttgarter Innenstadt ereignet. Dabei hatte der 71-Jährige den Beteiligten den Mittelfinger gezeigt, die aber offenbar keine Notiz von dem Rentner nahmen.

Platzverweis für die gesamte Demonstrationsstrecke

Der 71-Jährige stellte sich dann den Beteiligten mit seinem Fahrrad in den Weg. Der Mann war aber der Polizei aufgefallen, die dem 71-Jährigen daraufhin einen Platzverweis erteilte. Wie die Stadtverwaltung Stuttgart dem SWR mitteilte, habe die Polizei dem Mann dabei die Demonstrationsstrecke mündlich aufgezeigt und für die Zeit bis 18 Uhr an diesem Tag einen Platzverweis ausgesprochen. Daran habe sich der Mann aber nicht gehalten. Denn etwa 45 Minuten später erwischte die Polizei den 71-Jährigen erneut am Rande der "Querdenken"-Demonstration. Dafür hatte der Rentner dann einen Bußgeldbescheid in Höhe von 250 Euro plus Bearbeitungskosten erhalten. Dagegen legte der 71-Jährige erfolgreich Einspruch ein.

Gericht hält Platzverweis für nicht gerechtfertigt

Nach Ansicht des Amtsgerichts Stuttgart war der Platzverweis nicht gerechtfertigt. Auch der von dem 71-Jährigen gegenüber den Demonstranten und Demonstrantinnen gezeigte Mittelfinger ist nicht strafbar, auch weil keine einzelne Person beleidigt wurde. Der Anwalt des 71-Jährigen zeigte sich nach der Einstellung des Verfahrens zufrieden. Eigentlich hätte schon das Amt für Öffentliche Ordnung Stuttgart das Verfahren fallen lassen müssen, sagte er. Die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse.