Das Musical rund um die britische Rockband ist bald wieder auf der Stuttgarter Musicalbühne zu sehen. Die Show soll das aktuelle Stück "Tarzan" ersetzen.

Nach 15 Jahren kehrt das Queen-Musical "We will rock you" im Herbst nach Stuttgart zurück. Alle Verträge seien unterzeichnet, sagte ein Sprecher von Stage Entertainment. Das Musical basiert auf 24 der größten Hits der britischen Rockband und wurde gemeinsam mit Bandmitgliedern entwickelt. Die Show lockte laut Stage Entertainment weltweit schon mehr als 16 Millionen Zuschauer an.

Bereits 2008 bis 2010 war das Stück in Stuttgart zu Gast. Während Disneys "Eiskönigin" im Stuttgarter Stage Apollo Theater weiterhin bitterkalte Magie verbreiten wird, werden bald die Songs von Freddie Mercury und Co. durch das benachbarte Stage Palladium Theater röhren. Dafür muss das andere Disney-Musical "Tarzan" weichen.

Queen-Musical seit 2002 zu sehen

"Wir haben uns ganz bewusst wieder für ein Kontrastprogramm in Stuttgart entschieden", sagte Stage-Sprecher Stephan Jaekel. "Die Mischung aus mitreißender Rockmusik und einer spektakulären Inszenierung hat die Zuschauer schon bei der ersten Laufzeit begeistert." Das Queen-Musical feierte 2002 in London seine Weltpremiere und tourte seither durch 19 Länder. Die Show erzählt eine Geschichte über den Kampf gegen eine Gesellschaft, die echte Rockmusik unterdrückt.

"Bohemian Rhapsody" Sieger bei SWR1 Hitparade

Die Band Queen spielte in 16 Jahren über 700 Konzerte und verkaufte rund 200 Millionen Alben. Die Songs der Band sind legendäre Hymnen, die unter die Haut gehen. Der Hit "Bohemian Rhapsody" rangiert laut Stage Entertainment noch immer mit über 2,7 Milliarden Streams unter den Top-30-Songs der meistgehörten Spotify-Lieder aller Zeiten. Auch bei der SWR1 Hitparade wurde der Song schon oft zum Sieger gewählt.