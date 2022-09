Queen Elizabeth: "Theodor Heuss reminded me...I have swabian blood in my veins."

"Es ist mir eine Freude und eine Ehre, als Gast hier in der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg zu sein, das sowohl für seine schöne Landschaften, für die Menschen , für ihre Talente und die Industrie berühmt ist. Ich bedauere nur zutiefst, dass Bundespräsident Heuss nicht mehr unter uns ist und mir seine Heimat zeigen kann, von der er mir in London bei seinem Besuch erzählt hat. Und er hatte mich daran erinnert, dass schwäbisches Blut in meinen Adern fließt."

(Empfang im Neuen Schloss, Weißer Saal durch den damaligen Ministerpräsident Kurt Georg Kiesinger) Es ist mir eine Freude und eine Ehre, als Gast hier in der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg zu sein, das sowohl für seine schöne Landschaften, für die Menschen , für ihre Talente und die Industrie berühmt ist. Ich bedauere nur zutiefst, dass Bundespräsident Heuss nicht mehr unter uns ist und mir seine Heimat zeigen kann, von der er mir in London bei seinem Besuch erzählt hat. Und er hatte mich daran erinnert, dass schwäbisches Blut in meinen Adern fließt