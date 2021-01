In der Region haben verschiedene Gemeinden überprüft, ob sich die Bürger an die Quarantänepflicht halten. Das Ergebnis: die Regeln werden eingehalten. Wer positiv auf das Virus getestet wurde, von Auslandsreisen zurückkehrt oder direkten Kontakt zu einem Erkrankten hatte, der muss zuhause bleiben. Das wurde beispielsweise in Fellbach und in Geislingen kontrolliert. In beiden Orten zeigte sich, dass keiner gegen die Quarantänepflicht verstoßen hatte – wer zuhause sein musste, war das auch. Die Stadt Geislingen dankte allen kontrollierten Bürgern. Sie zeigten sich sehr verantwortlich und leisteten einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie.