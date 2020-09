Die Isolierunterkunft des Landes für Corona-infizierte Flüchtlinge in Althütte-Sechselberg (Rems-Murr-Kreis) nimmt am Mittwoch ihren Betrieb wieder auf. Laut Regierungspräsidium Stuttgart wurden in den vergangenen Tagen einige Bewohner in den Erstaufnahmeeinrichtungen positiv getestet. Zunächst werde eine Familie in die Isolierunterkunft verlegt.