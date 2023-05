per Mail teilen

Vor dem Landgericht Ulm startet der Prozess gegen einen Mann, der versucht haben soll, in Geislingen an der Steige mit einem Messer auf einen Nachbarn einzustechen.

Der 31-jährige Angeklagte und sein 43-jähriger Nachbar sollen sich in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) gestritten haben. Im Flur des Mehrfamilienhauses soll der Angeklagte mit einem Küchenmesser Stichbewegungen in Richtung des 43-jährigen gemacht haben. Dieser konnte die Stiche abwehren, erlitt dabei laut Anklage aber Schnittverletzungen.

Anklage: Versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung

Außerdem soll der Angeklagte versucht haben, seinen Nachbarn zu würgen und auf den Kopf zu schlagen. Erst als weitere Hausbewohner dazukamen, soll er von seinem Opfer abgelassen haben. Die Tat soll sich im Oktober 2022 ereignet haben. Der 31-jährige Angeklagte befindet sich in Untersuchungshaft. Ihm werden nun versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.