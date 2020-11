Vor dem Landgericht Stuttgart hat am Montagmorgen der Prozess gegen drei Männer wegen versuchten Totschlags begonnen. Ihnen wird vorgeworfen, in Plochingen (Kreis Esslingen) einen Mann angegriffen und schwer verletzt zu haben. Den drei Angeklagten wird vorgeworfen, ihr Opfer unter anderem mit zwei Stichen und einem Schuss in den Oberschenkel verletzt zu haben. Dabei hätten sie den Tod ihres mutmaßlichen Opfers billigend in Kauf genommen, heißt es in der Anklageschrift. Der Angriff soll im Zusammenhang mit zwei blutigen Auseinandersetzungen im Februar und März 2020 stehen. Hintergrund sind offenbar Auseinandersetzungen konkurrierender Gruppierungen.