Eine Mutter war mit ihren vier Kindern in Weinstadt mit dem Auto gegen eine Wand gefahren. Seit Donnerstag muss sie sich vor Gericht wegen versuchten Mordes verantworten.

Seit diesem Donnerstag an muss sich eine Frau am Landgericht Stuttgart unter anderem wegen versuchten Mordes verantworten. Die zur Tatzeit 37-jährige Frau war Anfang Dezember 2022 mit ihrem Auto in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) zwischen den Teilorten Strümpfelbach und Endersbach auf einem landwirtschaftlichen Weg unterwegs. Dabei kam das Fahrzeug von der Straße ab und prallte frontal gegen die "Alte Kelter" bei Strümpfelbach. Der Aufprall war so stark, dass massive Quadersteine aus einer Ecke des Gebäudes brachen. Das Auto wurde dabei laut Polizeibericht stark beschädigt.

Mutter und Kinder verletzten sich bei dem Aufprall

Die Staatsanwaltschaft wertet den Vorfall als Mordversuch. Die Frau habe versucht, sich und ihre vier Kinder zu töten, die mit im Auto saßen. Laut Polizeibericht wurden bei dem Aufprall alle fünf Personen verletzt. Die Anklageschrift listet bei den vier Kindern Prellungen, Platz- und Schürfwunden sowie Blutergüsse auf. Bei einem der Kinder kam es auch zu einem Knochenbruch. Für das Verfahren sind bis 21. Juni sechs Termine angesetzt.