Eine Art Bandenkrieg hat Anfang des Jahres in Nürtingen (Kreis Esslingen) für Aufregung gesorgt. In diesem Zusammenhang stehen seit Mittwoch vier Männer vor dem Stuttgarter Landgericht.

Im Februar sind zwei verfeindete Gruppen in Nürtingen aufeinander losgegangen. Mehrere junge Männer wurden dabei mit Messern und Schusswaffen verletzt. Vier Tatverdächtige stehen seit Mittwoch vor Gericht. SWR Sandra Kolnik

Die vier Männer sind laut Gericht mutmaßliche Mitglieder der rockerähnlichen Gruppierung "Team Red", einer Nachfolgeorganisation der verbotenen Bande "Red Legion". Sie nennen sich selbst "Esslinger Kurden". Diese beanspruchen das Nürtinger Stadtgebiet als ihr Revier. In Konflikt stehen sie mit den sogenannten "Stuttgarter Kurden", die Nürtingen ebenfalls als ihren Machtbereich ansehen und auch zum "Team Red" gehören.

Im Februar 2020 war es zu einem Kampf in der Innenstadt gekommen: Laut Staatsanwaltschaft griffen dabei mehrere der "Esslinger Kurden" zwei ihrer Rivalen an und verletzten einen lebensgefährlich. Die Angeklagten müssen sich wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung und Handel mit Betäubungsmitteln verantworten.

Insgesamt drei Prozesse

Der am Mittwoch begonnene Prozess ist der erste von drei Gerichtsverfahren, die getrennt verhandelt werden. Im Juli hatte die Staatsanwaltschaft Anklage gegen insgesamt zehn Personen erhoben. Neun der Angeschuldigten befinden sich in Untersuchungshaft. In den anderen beiden Fällen wird den Angeklagten vorgeworfen, ein verfeindetes Gruppierungsmitglied mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt zu haben. Außerdem wird drei Personen vorgeworfen, einen Mann mit Stichen und einem Pistolenschuss in den Oberschenkel lebensgefährlich verletzt zu haben. Die Auseinandersetzungen fanden in Nürtingen und auch in Plochingen (Kreis Esslingen) statt.