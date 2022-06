Ein junger Mann muss sich wegen versuchten Mordes an drei Fußgängern von Donnerstag an vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Die Tat war im Herbst vergangenen Jahres in Altbach im Kreis Esslingen geschehen. Der Beschuldigte, der zum Tatzeitpunkt 25 Jahre alt war, soll im September 2021 versucht haben, drei Passanten auf einem Gehweg mit seinem Auto zu überfahren. Den Ermittlungen zufolge hatte der Mann seinen Wagen beschleunigt und war absichtlich und ungebremst in die kleine Gruppe hineingefahren. Dabei erfasste er eine 42 Jahre alte Frau und ihren zwei Jahre alten Jungen. Eine weitere Fußgängerin konnte gerade noch zur Seite springen. Die verletzte Frau wurde unter dem Auto eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Das Kind wurde schwer verletzt. Die Mutter befand sich zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Der Mann soll den Unfall mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand verursacht haben, weshalb die Staatsanwaltschaft seine Schuldfähigkeit und eine Antragsschrift zur Unterbringung in einer psychischen Einrichtung prüft. Acht Verhandlungstage sind für den Prozess am Landgericht Stuttgart angesetzt.