Nach Überfall in Esslingen: Mutmaßlicher Juwelendieb der "Pink Panther"-Bande vor Gericht

Ein mutmaßliches Mitglied der international tätigen "Pink Panther"-Bande muss sich seit Dienstag vor dem Kölner Landgericht wegen des Vorwurfs des schweren Raubes verantworten. Der 34-jährige Angeklagte soll für zwei Überfälle auf Juweliere in Köln und einen Geldtransporter-Überfall in Esslingen in den Jahren 2015 und 2016 verantwortlich sein. Die Beute aus den drei Taten betrug mehr als 700.000 Euro. Die "Pink Panther"-Bande hatte in der Vergangenheit immer wieder mit spektakulären Raubüberfällen, vor allem auf Juweliergeschäfte, weltweit Schlagzeilen gemacht. Ihre Gesamtbeute wird mittlerweile auf mehrere hundert Millionen Euro geschätzt. Für den Prozess gelten scharfe Sicherheitsvorkehrungen. Der Angeklagte war im vergangenen Jahr bei einer Passkontrolle am Flughafen von Barcelona verhaftet worden. Die spanischen Behörden lieferten ihn daraufhin nach Deutschland aus.